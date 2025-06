Coltellate ai giardini di via Ottolenghi: tre feriti

Tre persone sono state accoltellate ieri sera ai giardini di via Ottolenghi. Stando a una prima ricostruzione, pare che una banda di nordafricani abbia fatto irruzione nell’area verde e passando fra la gente che sostava in cerca di fresco abbia sfoderato alcuni coltelli. Il gruppo avrebbe poi aggredito senza motivo e ferito tre giovani dello Sri Lanka, fortunatamente in maniera non grave. Sul posto ambulanze che hanno portato i tre feriti in ospedale, polizia e carabinieri per avviare gli accertamenti.