Controlli del territorio, 69 patenti sospese, 1o veicoli sequestrati

Venti patenti ritirate, 69 sospese; 10 veicoli sequestrati, 10 carte di circolazione ritirale. Sono solo alcuni degli esiti dei controlli straordinari condotti dalle forze di polizia nel mese di aprile. Inoltre sono state rilevate 271 infrazioni, tra le quali 63 per mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, 20 per superamento dei limiti di velocità, 18 per guida in stato di ebbrezza, 7 per uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida, 5 per guida senza patente, 2 per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti; rilevati 72 incidenti di cui uno mortale.

Sono stati effettuati 1.264 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, delle quali 824 agli arresti domiciliari, 309 in detenzione domiciliare, 26 con obbligo di dimora e 85 in regime di libertà controllata. In materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono state segnalate 23 persone alla Prefettura ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309/1990 per uso personale di sostanze stupefacenti, denunciate 8 all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 73 d. P.R. n. 309/90, una persona arrestata ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nonché sequestrati 162,56 grammi di sostanze stupefacenti.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato 40 colloqui, emanando 16 ammonizioni per prima segnalazione e 24 provvedimenti sanzionatori.

In particolare sono state monitorate le zone di via Negri , via IV Novembre e via Lancillotti per il contrasto di fenomeni predatori, con particolare attenzione ai reati contro la persona e il patrimonio e truffe ad anziani; le aree adiacenti i centri commerciali, il centro cittadino, i parchi pubblici della zona della stazione ferroviaria con controlli ed identificazioni nei confronti di persone che destavano maggiore attenzione e sospetto; In provincia particolare attenzione è stata riservata ai comuni di Castel San Giovanni e Sarmato.