Corruzione e traffico di influenze, disposta l'archiviazione per il ministro Foti

È stata disposta l'archiviazione per il ministro Tommaso Foti a distanza di 21 mesi dalla richiesta della Procura. Il Gip del tribunale di Piacenza - come riferisce l'Ansa - ha disposto l'archiviazione per l'attuale ministro per gli Affari europei, che era stato indagato con le accuse di corruzione e traffico di influenze illecite in un'inchiesta sugli appalti in provincia, che nel 2022 aveva portato a diverse misure cautelari.

Il fatto Quotidiano ha ripotato nelle scorse ore una nota del presidente del tribunale piacentino: «Faccio presente - spiega Stefano Brusati - che il Gip assegnatario del fascicolo ha provveduto su detta istanza con provvedimento depositato in data 19 novembre 2025 e non risulta che siano pervenute a questo ufficio richieste formali volte a conoscere lo stato del procedimento». La richiesta di archiviazione della Procura guidata da Grazia Pradella era del 19 febbraio 2024. Il procedimento, oltre al ministro piacentino, riguardava anche sette indagati, tra cui l'ex l'ex assessora di FdI Erika Opizzi, e tutti sono stati archiviati.