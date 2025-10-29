La piazza di Ottone diventato campo di battaglia

A Ottone, 350 abitanti nell’Alta Val Trebbia, la piazza della Vittoria è diventata un campo di battaglia. Oggi ci sono transenne, ruspe, proteste e un cantiere da 300mila euro che spacca la comunità. Il progetto – nuovi alberi, panchine, un bassorilievo con l’aquila dei Doria e meno posti auto – è promosso dal Comune con un mutuo da 200mila euro e cofinanziato dalla Regione.

Oltre duecento cittadini hanno firmato una petizione contro l’intervento, accusando il sindaco Federico Beccia di «zero trasparenza» e «spreco di fondi». Gianni Canevari, che si definisce «l’ultimo nato a Ottone», ricorda che «la piazza è sempre stata il centro di fiere ed eventi, ma oggi nessuno sa dove verranno sistemati i banchi. È l’ultimo spazio di vita commerciale che ci resta». Mirco Carbone, sindaco dal 2004 al 2009, parla di «mancanza di partecipazione» e di un «progetto improvviso», perché «i cartelli di divieto sono comparsi da un giorno all’altro». Anche Francesco Ballarini, ex dipendente comunale, è critico: «Ho lavorato 42 anni in municipio e non ho mai visto un’opera così. Il mutuo trentennale da duecentomila euro pesa, e quest’anno l’Imu è già aumentata». Annamaria Ghilardelli, metà anno a Ottone e metà a Genova, dice: «È uno schifo, una vigliaccheria. Mi piaceva com’era, la piazza: la nostra gente l’ha costruita a mano, con carriole e ruote di legno».

Lavori in piazza ad Ottone

I cittadini annunciano una nuova manifestazione, sabato mattina, con l’obiettivo di «fermare il cantiere di piazza della Vittoria», perché - si legge nella locandina - «Ottone ha bisogno di interventi concreti su strade e servizi, non si può accettare che i fondi pubblici vengano destinati a opere sproporzionate».

Lavori in piazza

Il sindaco Federico Beccia non arretra. «Voglio una piazza che faccia convivere persone e mezzi, non un parcheggio come una concessionaria», spiega. «Si perdono solo quattro o cinque posti auto, che recupereremo lateralmente. Non si può misurare la vita di un paese in base ai parcheggi: se fosse così, tutte le città con le Ztl sarebbero morte». Beccia respinge anche le accuse di scarsa partecipazione: «Ci sono i consigli comunali, ma restano deserti. Se si vuole capire, basta venire ad ascoltare». Rivendica il sostegno della «maggioranza silenziosa» e ribatte alle polemiche: «A Ottone ci sono sempre state divisioni. Ma la gente mi conosce, alle ultime elezioni ho vinto 70 a 30».