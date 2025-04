Senso unico sulla Sp 26 a Cortemaggiore e a Besenzone

Da martedì 22 a giovedì 24 aprile senso unico alternato sulla strada provinciale 26 nei territori di Cortemaggiore e di Besenzone. Lo fa sapere il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza. Questa limitazione del traffico si rende necessaria per eseguire in sicurezza lavori di fresatura ed asfaltatura del fondo stradale lungo la Sp 26 di Busseto.

Il senso unico alternato, che potrà essere regolato da movieri o da semafori sarà introdotto per tutte e tre le giornate dalle 8 alle 19 per un tratto di circa un chilometro, e precisamente dal km 0+950 circa al km 1+900 circa, in parte in territorio di Cortemaggiore e in parte in territorio di Besenzone.