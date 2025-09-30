Tre Bicchieri, lo spumante "Pigro" al top della qualità italiana per Gambero Rosso

La Piacenza del vino, secondo il Gambero Rosso, è terra di Metodo Classico: Cantine Romagnoli, per il terzo anno consecutivo (quasi un record!), ottiene il massimo riconoscimento ovvero i 3 Bicchieri, dalla Bibbia italiana del vino più importante, che anticipa i migliori e premiati vini per l’anno 2026, con il Pigro Dosaggio Zero 2022. “La strada davanti a noi è tracciata chiaramente: la Val Nure con le sue Terre Rosse fa nascere uve ad alta acidità, grande freschezza e complessità aromatica per una vocazione al Metodo Classico che proietta il territorio piacentino tra i più naturalmente predisposti in ambito nazionale per fare vini con bollicine finissime dopo lunghi anni di invecchiamento sui lieviti in bottiglia” commenta Alessandro Perini, l’artefice della rinascita della Romagnoli, ma anche il primo a credere nel Metodo Classico ad alta vocazione per Piacenza. “Dovevamo trovare una strada nuova per portare i vini piacentini al di fuori dei confini e con il MC ce l’abbiamo fatta dando un’immagine nuova e brillante al nostro territorio enologico” conclude Perini che gongola anche per il Poetario Extra Brut Riserva 2018 che ha conquistato l’ambita finale del Gambero Rosso e 2 Bicchieri Rossi a riprova dello stile vincente e di qualità della Maison di Villò di Vigolzone.

Cantine Romagnoli, più grande produttrice di Metodo Classico a Piacenza con poco meno di 200mila bottiglie annue, sale sul “primo gradino” del podio della celebre guida “Vini d’Italia”, che sarà presentata ufficialmente il 12 ottobre a Roma) con “l’etichetta nera” del Pigro che nasce da uve Pinot Nero (60%) e Chardonnay (40%), un vino elegante caratterizzato da perlage fine e persistente con sentori di frutta tropicale e una scoppiettante mineralità che da ritmo al sorso ampio e fresco.