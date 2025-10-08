Condannata per il tentato omicidio dell'ex suocera

Condannata a cinque anni e otto mesi di reclusione per aver tentato di uccidere con otto coltellate l’ex suocera. Così si è concluso il processo di primo grado contro Gessica Camoni, la donna che la sera del 15 dicembre 2023 si presentò alla villetta dove viveva l’ex compagno, in località Marocca, nella campagna intorno a Santimento di Calendasco, armata di un coltello da cucina e attrezzata come se non volesse lasciare tracce dietro di sé, indossando guanti e copriscarpe di cellophane.

L’imputata di Borgonovo è attualmente detenuta nel carcere di Bologna. Il processo è stato celebrato con rito abbreviato e il verdetto tiene conto dello sconto di un terzo della pena. Una psichiatra che l'ha esaminata le ha riconosciuto un disturbo di personalità e sostiene che la sua capacità d'intendere e di volere fosse grandemente scemata.

«È necessario garantire all’imputata un percorso adeguato affinché si possa parlare di una persona clinicamente guarita», ha affermato l'avvocato di parte civile Giovanni Capelli.

L'avvocato Giovanni Capelli

L’avvocato difensore Elisa Cocchi ha puntato la sua arringa sulla richiesta di riqualificazione del reato di tentato omicidio in lesioni: «Le ferite inferte sono tutte superficiali, diversamente da quanto sostiene il pubblico ministero. I colpi sono innegabili, ma non sono pro