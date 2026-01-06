Amazzone cade da cavallo, trasportata in elicottero a Parma

Infortunio nel primo pomeriggio a Bassano di Rivergaro in una struttura con aree dedicate all'equitazione. Una donna dell'età di 47 anni, per motivi in corso di accertamento, è caduta da cavallo riportando un trauma cranico. Immediatamente soccorsa, sul posto sono intervenute la Pubblica assistenza Valnure con l'ambulanza di Rivergaro, l'auto del 118 di Bobbio e l'eliambulanza da Parma. La donna, al momento dei soccorsi, non era in pericolo di vita. Tuttavia per le conseguenze del trauma al capo si è reso opportuno il ricovero all'Ospedale Maggiore di Parma dove è stata trasportata con l'eliambulanza.