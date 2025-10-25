Anziano trovato morto in casa, indagini in corso

Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato nella prima mattinata di sabato 25 ottobre in una abitazione di Castel San Giovanni. Si tratta di un anziano di 85 anni e la scoperta sarebbe stata fatta dal figlio. Ancora sconosciute le cause del decesso, sulle quali stanno indagando i carabinieri di Castel San Giovanni e di Sarmato, assieme ai colleghi del Nucleo investigativo della sezione operativa della Compagnia di Piacenza.

Dalle prime informazioni l'uomo sarebbe stato trovato ancora a letto. Presente sul posto anche il personale sanitario del 118 e il medico legale che ha constatato il decesso.