Cadavere trovato nel Po a San Nazzaro di Monticelli

Un corpo senza vita è stato avvistato nelle acque del Po lunedì 15 settembre a San Nazzaro di Monticelli. Sul posto si sono recati carabinieri e vigili del fuoco che in serata sono riusciti a recuperare la salma. Si tratta di un uomo di cui è in corso l'identificazione. Da giorni vigili del fuoco e forze dell'ordine stavano cercando un quarantenne scomparso sulle rive del Grande fiume a Piacenza. Sabato era intervenuta anche un’unità di cani molecolari dei carabinieri di Firenze, con l’obiettivo di circoscrivere con maggiore precisione l’area delle operazioni. I vigili del fuoco, anche con l’impiego di canotti, avevano perlustrato il fiume per diversi chilometri, da Piacenza fino a molto più a valle. Aiutati da un l’elicottero Drago, che ha sorvolato per ore il fiume, le sue sponde e le boscaglie.