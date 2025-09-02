Cade da tre metri in un cortile a Castagnola. Grave un uomo

Resta purtroppo in gravi condizioni l’uomo di 75 anni che è stato trovato semicosciente domenica mattina riverso in un cortiletto di un’abitazione a Castagnola di Ferriere, in Alta Valdaveto, dove era caduto nella tarda serata di sabato. È stato notato da un passante che si è subito avvicinato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa che lo ha condotto a Marsaglia dove è stato caricato sull’eliambulanza verso l’ospedale di Parma.

L’uomo, un villeggiante classe 1949, era rientrato a casa sabato sera: qui, forse per recuperare qualcosa che aveva dimenticato sul motorino o in cortile, è uscito nella notte. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, è inciampato e si è procurato cadendo sul cemento di un cortile sottostante, a tre metri di altezza, una profonda ferita alla testa.

Sul posto sono arrivati in mattinata anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto. Arrivato a Marsaglia in ambulanza, è stato portato in eliambulanza al Maggiore di Parma.

Nella stessa giornata di domenica una seconda ambulanza è arrivata a Castagnola da Bobbio, per un anziano che non si è sentito bene mentre lavorava nel suo giardino. Condotto al Cau di Bobbio, è stato poi dimesso in giornata.