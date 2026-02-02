Liberta - Site logo
Piacenza

fallisce il furto di ferro e rame, due arresti

I ladri sono penetrati in un azienda di San Nicolò attraverso un foro praticato in una ditta attigua

Redazione Online
|1 ora fa
Un precedente tentativo di furto di rame, avvenuto alle Pianazze
Ancora un tentativo di furto di ferro e rame, nella tarda serata di domenica 1 febbraio. Questa volta a finire nel mirino dei ladri è stata una azienda di San Nicolò, nella quale ignoti sono entrati attraverso un foro praticato in una ditta attigua. Una volta entrati hanno caricato un furgoncino con i metalli, ma sul posto sono arrivate le guardie giurate di Metronotte, che hanno bloccato un ladro mentre cercava di nascondersi. Sul posto anche i carabinieri, che hanno arrestato un secondo ladro. Il furgone e la refurtiva sono stati recuperati.

