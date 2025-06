Incidente in A1, un ferito grave e lunghe code

Tre feriti, di cui uno molto grave, un'auto finita a cavallo della protezione in cemento tra le due corsie autostradali, e lunghe code. E' il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, 23 giugno 2024, tra Fiorenzuola e Fidenza, sulla carreggiata dell'A1 in direzione di Bologna. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti della polstrada.



Coinvolte una Jeep Renegate e una Ford Focus. I feriti erano tutti a bordo della Ford e il più grave sembra che sedesse sul sedile posteriore. E' stato caricato su un'eliabulanza e trasportato all'ospedale di Parma. Sul posto l'elicottero degli Spedali Civili di Brescia, un'ambulanza della pubblica Valdarda e un mezzo di soccorso di Parma di passaggio. I vigili del fuoco di Fiorenzuola hanno estratto due feriti dalla Focus e messo in sicurezza le due auto.

Durante le operazioni di soccorso due corsie autostradali sono rimaste chiuse, creando code chilometriche che si sono smaltite nell'arco di qualche ora.