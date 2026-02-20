Lite al polo logistico, operaio taglia le gomme all'ambulanza

Al termine di una lite taglia le gomme dell'ambulanza dei soccorritori della Pubblica Assistenza. Il fatto è successo all'interno del polo logistico di Castel San Giovanni. Un equipaggio con due volontari della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta è intervenuto in seguito ad una lite, durante la quale uno dei due uomini coinvolti ha riportato una ferita non grave a una mano. I volontari hanno fatto salire a bordo l'uomo per medicarlo, mentre l'altro ha iniziato a inveire e battere i pugni contro le pareti dell'ambulanza. Non pago a un certo punto ha estratto un coltellino e ha tagliato le gomme del mezzo. Ai volontari, più stupiti che impauriti, non è rimasto altro da fare se non chiamare un gommista. Alla fine il danno è stato di circa mille euro.

L'uomo che ha tagliato le gomme si è nel frattempo allontanato in bicicletta ma è stato fermato dai carabinieri di Borgonovo. Sul posto anche Radiomobile e 118.