Lite al polo logistico, un litigante taglia le gomme all'ambulanza
Stupore e sconcerto per l'equipaggio della pubblica assistenza. Danno di mille euro. L'uomo fermato dai carabinieri
Mariangela Milani
|1 ora fa
Al termine di una lite taglia le gomme dell'ambulanza dei soccorritori della Pubblica Assistenza. Il fatto è successo all'interno del polo logistico di Castel San Giovanni. Un equipaggio con due volontari della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta è intervenuto in seguito ad una lite, durante la quale uno dei due uomini coinvolti ha riportato una ferita non grave a una mano. I volontari hanno fatto salire a bordo l'uomo per medicarlo, mentre l'altro ha iniziato a inveire e battere i pugni contro le pareti dell'ambulanza. Non pago a un certo punto ha estratto un coltellino e ha tagliato le gomme del mezzo. Ai volontari, più stupiti che impauriti, non è rimasto altro da fare se non chiamare un gommista. Alla fine il danno è stato di circa mille euro.
L'uomo che ha tagliato le gomme si è nel frattempo allontanato in bicicletta ma è stato fermato dai carabinieri di Borgonovo. Sul posto anche Radiomobile e 118.
