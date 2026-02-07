Lite tra due giovani, spunta un coltello. Egiziano denunciato

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 febbraio, le Volanti della polizia sono intervenute in un bar di via Colombo per una lite tra due nordafricani, di cui uno minorenne. I due, presenti nel locale, si sono rifiutati di allontanarsi, riferendo di temere possibili aggressioni da parte di terzi all’esterno dell’esercizio. All’arrivo degli agenti uno dei ha gettato un coltello dietro una slot machine.

Grazie alle riprese dalle telecamere, è stato identificato un egiziano 18enne e denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Il coltello è stato sequestrato.