Operato l'uomo colpito da un proiettile, s'indaga per tentato omicidio

Un 44enne originario del Marocco è finito in Rianimazione dopo essere stato ferito con un colpo di pistola. Lo sparo nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 giugno a Piacenza, nella zona di piazzale Roma, fra via dei Pisoni (a pochi metri dallo scalo ferroviario) e il Berzolla, il deposito delle corriere abbandonato da decenni. L'uomo ha riportato una grave ferita. Non ci sono testimoni.

Il 44enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico per estrargli il proiettile da un fianco. Sul luogo sono accorse le volanti e il personale del 118. Sull'accaduto sono in corso le indagini della squadra mobile. Vari elementi sono al vaglio degli inquirenti. L’autore del ferimento potrebbe rischiare l’accusa di tentato omicidio.