Pontedellolio, va a fuoco la taverna di una villa (Video)

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 17

Paura a Folignano di Pontedellolio. Il fuoco che si era ipotizzato provenire da una canna fumaria sarebbe stato causato in realtà da un cortocircuito nella taverna della villetta. Sul posto i Vigili del fuoco e la Pubblica assistenza Valnure. I due anziani proprietari di casa hanno dapprima tentato di spegnere le fiamme, poi visto il gran fumo, sono usciti in strada in attesa dei vigili del fuoco. Stanno bene e non hanno riportato ferite e neppure intossicazioni.