San Fiorano, banda di bulli scatena il caos: barista all'ospedale

Spintoni, sputi, minacce, una sedia lanciata, un pugno e una dipendente finita al pronto soccorso. Non è la scena di un film, ma quanto accaduto domenica sera nel cuore di San Fiorano, in piazza degli Orti, al “Bar da Afro Il Secondo”. A scatenare il panico sono stati tre adolescenti, tra i 15 e i 16 anni, di cui uno residente in paese.

Tutto è iniziato quando i giovani si sono avvicinati ai tavolini esterni con fare arrogante, chiedendo sigarette e infastidendo i clienti. Al primo rifiuto, la reazione è stata immediata: sputi sui tavoli, minacce e provocazioni. Poco dopo, la situazione è degenerata: una dipendente del locale, fuori servizio ma presente sul posto, è stata colpita con una sedia lanciata in testa mentre tentava di riportare la calma. Una seconda lavoratrice è quindi intervenuta per soccorrere la collega, ma è stata a sua volta colpita con un pugno da uno dei ragazzi.