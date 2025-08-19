Turista muore in albergo a Cerignale, vani i soccorsi

Tragedia in un albergo a Cerignale. Un turista di 47 anni in vacanza insieme alla compagna si è sentito improvvisamente male nella prima mattinata di oggi, martedì 19 agosto. A dare l'allarme è stata proprio la donna che era con lui. Nella struttura recettiva è intervenuto un equipaggio della Croce rossa di Marsaglia e l'elisoccorso da Parma. I sanitari del 118 hanno provato ad effettuare le manovre di rianimazione, ma per il 47enne originario del Pavese non c'è stato nulla da fare. Il medico ne ha così constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.