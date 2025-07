Dall'otto per mille, 1.4 milioni alla Chiesa cattolica

E' di 1 milione e 396 mila euro la quota che, per l'esercizio 2024, è stata attribuita alla Diocesi di Piacenza-Bobbio per quanto attiene al contributo 8x1000 che ogni anno i contribuenti possono devolvere alla Chiesa cattolica. Si tratta di un dato in linea con quello degli anni precedenti. Per le esigenze di culto sono stati attribuiti 715mila euro, mentre è di 681mila la parte invece utilizzata per azioni caritatevoli. Nel frattempo, con il cambio del Pontefice e l'arrivo di Leone XIV si attende un effetto all'insu dei contributi: secondo alcuni osservatori, il nuovo capo della Chiesa cattolica potrebbe portare entusiasmo e unità come avvenuto anche in passato con le elezione di un nuovo Papa. Leggi tutto qui