Deflusso minimo vitale, i Forestali scoprono prelievi non regolari

Tre opere di presa che intercettavano acqua dal Nure durante il periodo di sospensione, sono state individuate dai carabinieri forestali durante i sopralluoghi eseguiti con il supporto dei tecnici del SIMC-ARPAE di Parma. Per tali condotte abusive sono state elevate altrettante sanzioni amministrative che prevedono il pagamento di un importo che va da un minimo di 8.000 euro fino ad un massimo di 50.000 euro.

I controlli sono stati svolti vista la scarsità di piogge dell’ultimo periodo, e sono mirati al rispetto del mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV) lungo i corsi d’acqua a valle delle captazioni idriche situate nella Val Nure.

Cos'è il DVM, Deflusso Minimo Vitale

Il DMV è stato introdotto per garantire una portata minima nei tratti dei corsi d’acqua situati a valle delle opere di derivazione, al fine di tutelare le caratteristiche dei corpi idrici. Questo parametro determina la quantità minima di acqua necessaria a garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche e chimico-fisiche dei corsi d’acqua e dei fiumi, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.

Il divieto di prelievo idrico dai corpi idrici superficiali, finalizzato a garantire il DMV, entra immediatamente in vigore quando la quantità di acqua presente nei torrenti e nei fiumi diminuisce a causa della scarsità di precipitazioni piovose.