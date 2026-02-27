Diga di Boschi, bocciato il ponte Bailey: si farà un'impalcatura

Tramonta l’ipotesi del ponte Bailey per ripristinare il tratto di strada provinciale 586R di Val d'Aveto che da ormai un anno è interessata da una enorme frana, all’altezza della diga di Boschi. Si procederà invece con un’impalcatura di sostegno, cioè con l’istallazione di strutture flessibili ancorate al versante che consentiranno il transito a senso unico alternato.

L’intervento sarà avviato tra la fine di marzo e l’inizio di aprile (tempo tecnico per acquisire le autorizzazioni, fare la progettazione e affidare i lavori) e dovrebbe essere completato a giugno.

La soluzione individuata dalla Provincia di Piacenza è stata illustrata in un incontro, nella sede di Corso Garibaldi, ai sindaci dei Comuni di Ferriere e Rezzoaglio, Carlotta Oppizzi e Massimo Fontana. La strada collega, infatti, i due territori tra la provincia di Piacenza e quella di Genova.