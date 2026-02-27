Diga di Boschi, bocciato il ponte Bailey: si farà un'impalcatura
Tramontata l’ipotesi iniziale la Provincia propone strutture flessibili sulla Provinciale 586R di Val d'Aveto interessata da una frana
Nadia Plucani
|37 minuti fa
Ferriere: il tratto di strada provinciale 586R di Valdaveto franata nei pressi della diga di Boschi
Tramonta l’ipotesi del ponte Bailey per ripristinare il tratto di strada provinciale 586R di Val d'Aveto che da ormai un anno è interessata da una enorme frana, all’altezza della diga di Boschi. Si procederà invece con un’impalcatura di sostegno, cioè con l’istallazione di strutture flessibili ancorate al versante che consentiranno il transito a senso unico alternato.
L’intervento sarà avviato tra la fine di marzo e l’inizio di aprile (tempo tecnico per acquisire le autorizzazioni, fare la progettazione e affidare i lavori) e dovrebbe essere completato a giugno.
La soluzione individuata dalla Provincia di Piacenza è stata illustrata in un incontro, nella sede di Corso Garibaldi, ai sindaci dei Comuni di Ferriere e Rezzoaglio, Carlotta Oppizzi e Massimo Fontana. La strada collega, infatti, i due territori tra la provincia di Piacenza e quella di Genova.
