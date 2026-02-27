Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Diga di Boschi, bocciato il ponte Bailey: si farà un'impalcatura

Tramontata l’ipotesi iniziale la Provincia propone strutture flessibili sulla Provinciale 586R di Val d'Aveto interessata da una frana

Nadia Plucani
|37 minuti fa
Ferriere: il tratto di strada provinciale 586R di Valdaveto franata nei pressi della diga di Boschi
Ferriere: il tratto di strada provinciale 586R di Valdaveto franata nei pressi della diga di Boschi
1 MIN DI LETTURA
Tramonta l’ipotesi del ponte Bailey per ripristinare il tratto di strada provinciale 586R di Val d'Aveto che da ormai un anno è interessata da una enorme frana, all’altezza della diga di Boschi. Si procederà invece con un’impalcatura di sostegno, cioè con l’istallazione di strutture flessibili ancorate al versante che consentiranno il transito a senso unico alternato.
L’intervento sarà avviato tra la fine di marzo e l’inizio di aprile (tempo tecnico per acquisire le autorizzazioni, fare la progettazione e affidare i lavori) e dovrebbe essere completato a giugno.
La soluzione individuata dalla Provincia di Piacenza è stata illustrata in un incontro, nella sede di Corso Garibaldi, ai sindaci dei Comuni di Ferriere e Rezzoaglio, Carlotta Oppizzi e Massimo Fontana. La strada collega, infatti, i due territori tra la provincia di Piacenza e quella di Genova. 
Leggi tutto
<br>
<br>

Gli articoli più letti della settimana