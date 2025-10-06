Due dispersi nei boschi di Calenzano, attivata la macchina dei soccorsi

Ancora allarme per due escursionisti, molto probabilmente fungaioli, dispersi nei boschi della Val Perino, nella zona di Calenzano. I due dispersi, sorpresi dal buio, hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco. In azione anche le squadre del Soccorso alpino per cercare di individuare e raggiungere i due prima che le temperature, già rigide nella zona, possano creare problemi ulteriori alle due persone che, stando alle prime informazioni, non lamentano criticità di natura clinica. A breve aggiornamenti.