Fiamme alla palestra del Mattei di Fiorenzuola

Una vera e propria task force composta da una decina di squadre dei vigili del fuoco di Fiorenzuola e di Piacenza è al lavoro da questa mattina alle 7 a causa dell’incendio che sta interessando il palazzetto dello sport che si trova all’interno del polo dell’istituto Mattei. Per cause in corso di accertamento, ma è molto probabile si tratti di un’origine accidentale per un corto circuito di un quadro elettrico, le fiamme si sono sprigionate all’interno della struttura arrivando ad interessarne anche il tetto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della stazione di Fiorenzuola e personale della provincia. Nessuno è rimasto ferito o intossicato