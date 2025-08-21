Fiamme sul bus a metano, momenti di apprensione alla stazione

Fumo nero e fiamme dal vano motore di un autobus in servizio davanti alla stazione ferroviaria di Piacenza. Attimi di apprensione nella mattinata di giovedì 21 agosto a piazzale Marconi, dove si è verificato un principio di incendio nel vano motore di un mezzo a metano della flotta di Seta.

Fortunatamente, la situazione è stata tenuta sotto controllo grazie al sistema automatico di spegnimento installato sul mezzo, che ha limitato l’emissione di fumo e contenuto le fiamme prima che potessero propagarsi.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto al raffreddamento del vano motore per prevenire il rischio di un incendio secondario. In via precauzionale, è stata anche effettuata la chiusura manuale delle bombole di metano situate sul tetto del mezzo e lo stacco delle batterie, così da evitare cortocircuiti o altre criticità elettriche.

Presenti anche un’ambulanza della pubblica assistenza Croce Bianca e gli agenti della Polizia di Stato per garantire l’assistenza necessaria e la sicurezza dell’area. A delimitare il luogo di intervento anche i militari dell’esercito.

Fortunatamente non si registrano feriti. Solo una donna è stata soccorsa dai sanitari in evidente stato di shock, ma non ha riportato conseguenze fisiche.

L’autobus coinvolto resterà sotto osservazione per le prossime ore, per escludere qualsiasi rischio residuo legato all’impianto elettrico o alle bombole di metano.