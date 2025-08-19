Fiorenzuola, sul corso Ztl h24 pollice verso dei commercianti

Dopo la fine dei lavori di riqualificazione di corso Garibaldi, il tratto tra gli incroci con via Liberazione e con via Grossi diverrà Zona a traffico limitato h24, con possibilità di transito per i residenti e carico e scarico per le merci, con un’area lunga 12 metri e un ulteriore stallo vicino al fruttivendolo. Chi arriverà all’altezza di via Grossi (quella che sbocca sul parcheggio della Casa del disco) avrà l’obbligo di svolta a destra. Per la restante parte del Corso rimangono gli orari della Ztl attuale: divieto alle auto dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 17 e il sabato e domenica dalle 9 alle 19. I commercianti del tratto interessato hanno però delle perplessità.

Il tratto che sarà chiuso al traffico h24 è lungo una sessantina di metri. Ci sono anche altre vie del centro a Ztl h24 (eccetto residenti e carico e scarico): via Maculani, via Liberazione, via Gramsci.