Fondo sociale per lo sport, aperto il bando

Sport per tutti. Torna ampliato il Fondo sociale per lo sport, avviato tre anni fa con l'obiettivo di favorire la pratica sportiva tra i ragazzi fino a 18 anni provenienti da famiglie in difficoltà economica e con prole numerosa: il plafond a disposizione si allarga a 45mila euro e va di pari passo al rafforzamento della rete di soggetti sostenitori - con l’ingresso di Conad Centro Nord - che consentirà di aiutare un numero ancora maggiore di giovani del territorio.

Il progetto, alla sua quarta edizione, è stato presentato a Palazzo Rota Pisaroni, dal consigliere d'Amministrazione Robert Gionelli per la Fondazione di Piacenza e Vigevano, dall'assessore allo Sport del Comune di Piacenza Mario Dadati, dal vicedirettore generale della Banca di Piacenza Pietro Boselli, dalla componente del Cda di Conad Centro Nord Elena Soressi e da Marta Consonni del Cip.

Il bando si è aperto ufficialmente: fino all'8 settembre le associazioni sportive dilettantistiche di Piacenza e di Vigevano potranno partecipare all'assegnazione delle risorse, segnalando particolari situazioni di fragilità.

COME PARTECIPARE

Le domande possono essere presentate esclusivamente da realtà iscritte al Coni e al Cip, con sede legale e operativa in provincia di Piacenza e nel comune di Vigevano, fino alle ore 18 di lunedì 8 settembre. Per formalizzare la propria candidatura, le associazioni potranno utilizzare esclusivamente il Portale Richieste Online presente sul sito www.fondazionepiacenzavigevano.it, accedendo all'apposita modulistica. La valutazione sarà effettuata da un'apposita Commissione costituita dai quattro promotori.

SUPPORTO PER 150 RAGAZZI

Finora il bando ha già supportato il diritto alla pratica sportiva di circa 150 giovani impegnati in diverse discipline: calcio, volley, basket, ciclismo, scherma, canottaggio, tennis, pattinaggio e pallamano.

La spesa di tesseramento non è facilmente sostenibile per i nuclei familiari in difficoltà economica, se si considera che può variare dai trecento ai cinquecento euro l'anno. A questo pensa il Fondo, sostituendosi alle famiglie nel pagamento delle quote e garantendo ai giovani il diritto allo sport.