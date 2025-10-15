Liberta - Site logo
Sul posto è intervenuta la polizia locale di Rivergaro, oltre ai sanitari della pubblica assistenza Valnure.

Redazione Online
|38 minuti fa
Frontale tra due auto sulla 45, lievi ferite per le donne al volante
Scontro tra due auto sulla statale 45 all'altezza dell'incrocio per Ottavello, nel primo pomeriggio di mercoledì 15 ottobre. Alla guida due donne, di circa 24 e 73 anni, che fortunatamente hanno riportato lievi ferite. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Rivergaro, oltre ai sanitari della pubblica assistenza Valnure.

