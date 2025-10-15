Frontale tra due auto sulla 45, lievi ferite per le donne al volante

Scontro tra due auto sulla statale 45 all'altezza dell'incrocio per Ottavello, nel primo pomeriggio di mercoledì 15 ottobre. Alla guida due donne, di circa 24 e 73 anni, che fortunatamente hanno riportato lievi ferite. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Rivergaro, oltre ai sanitari della pubblica assistenza Valnure.