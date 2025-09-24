Fumo dalla finestra di casa, il vicino dà l'allarme
Momenti di paura a Pianello, per fortuna l'incendio è stato subito domato dai vigili del fuoco
Mariangela Milani
|1 ora fa
Grande spavento a Pianello per un incendio scoppiato in largo Dal Verme nel primo pomeriggio di oggi. Stando a una prima ricostruzione dei vigili del fioco di Castelsangiovanni, a prendere fuoco sarebbero stato un materasso di un appartamento, in cui vive una donna seguita dai servizi sociali. Un vicino ha visto il fumo uscire da una finestra e ha immediatamente chiamato il 118 e i vigili del fuoco, allarmato per la sorte dell'inquilina.
Per fortuna non si è trattato di nulla di grave: i pompieri sono riusciti a domare immediatamente le fiamme e a mettere in sicurezza l'abitazione, per la donna solo tanta paura. Sul posto anche i mezzi del 118 e la Croce Rossa di Borgonovo, oltre ai carabinieri di Pianello.
