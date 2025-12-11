Furgone finisce nel precipizio a Rezzanello, un ferito soccorso con l'eliambulanza
L'uomo è stato sbalzato a 60 metri e recuperato nel bosco dai vigili del fuoco
Redazione Online
|2 ore fa
Paura nei boschi sopra Rezzanello, nel comune di Gazzola. Un furgone è uscito di strada finendo nel precipizio e ribaltandosi per circa 40 metri. A dare l'allarme nella prima mattina di giovedì 11 sono stati alcuni passanti che hanno notato il veicolo. Nel giro di qualche minuto è stata allertata l'eliambulanza. L'incidente potrebbe essere accaduto nella notte o comunque prima dell'alba.
Un uomo di 32 anni, residente a Piacenza, è stato soccorso dai vigili del fuoco. L'automobilista è stato trovato a una ventina di metri dal furgone, probabilmente si è trascinato fuori per provare a raggiungere la strada e chiedere aiuto: le sue condizioni sarebbero serie per il violento trauma riportato alla schiena. Ora si trova al Maggiore di Parma.
L'operazione è stata complicata anche per la fitta vegetazione del bosco.
Sul posto l'eliambulanza da Pavullo, il Soccorso alpino, la Pubblica Rivergaro con ambulanza della Valnure e l'auto infermieristica da Bobbio. Rilievi dei carabinieri della stazione di Pianello.
