Gestione pazienti pediatrici, più di 200 operatori al seminario di formazione

Più di 200 operatori hanno partecipato al seminario che si è tenuta allo Spazio Le Rotative di via Benedettine, dal titolo “Valutazione e gestione del paziente pediatrico non traumatico”. Anpas e Croce Rossa, ma anche i professionisti medici, infermieri e autisti soccorritori per un appuntamento di formazione organizzato da Emergenza Territoriale 118-Pronto Soccorso e CAU dell’Ausl di Piacenza in collaborazione con il Pronto soccorso pediatrico per essere sempre più pronti quando ci si deve prendere cura di piccoli pazienti. Durante la serata sono stati affrontati casi clinici, linee guida operative e protocolli aggiornati per l’intervento sul bambino in emergenza medica, ma in assenza di trauma, proposti da Enrico Lucenti e Giovanni Moresi del 118 e da Eliana Tripolini, Andrea Cella e Patrizia Procopio del Pronto Soccorso pediatrico.

<br>

«Un'infarinatura di come può essere trattato il paziente pediatrico – ha sottolineato Tripolini, coordinatore assistenziale infermieristico Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Pronto Soccorso pediatrico dell'Ausl di Piacenza – che serve per conoscere quali sono le patologie principali che può avere, specialmente quelle di tipo non traumatico senza addentrarci nelle manovre di rianimazione polmonare. La peculiarità è che noi trattiamo bambini che vanno da 0 a 14 anni non compiuti, ogni fascia di età ha le proprie caratteristiche e un lato delicato da trattare, tenendo conto anche del rapporto da instaurare con la famiglia per curare al meglio i piccoli pazienti».