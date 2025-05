Gli alpini al mistadello che ricorda il “miracolo” di Poggio Lanino

A Poggio Lanino di Groppo Arcelli nel comune di Piozzano gli alpini hanno rinnovato un voto pronunciato 105 anni fa. Quello con cui Luigi Maffi rese grazie per aver visto tornare indenni dalla Prima Guerra Mondiale i suoi quattro figli: Ernesto, Giuseppe, Giovanni e Francesco. Lo fece facendo erigere un piccolo mistadello, dedicato alla Madonna. Lo stesso che da quel momento divenne meta di devozione e di commemorazioni, come quella che nei giorni scorsi ha riunito alpini e discendenti di quel Luigi Maffi per che primo volle costruire quel piccolo luogo di culto.