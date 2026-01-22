Gru in piazza XX Settembre, rimossa l'impalcatura dei lavori al palazzo uffici

Il palazzo uffici da poco inaugurato presenta già problemi? Più di uno guardando il gigantesco braccio meccanico posizionato in piazza XX Settembre a Castel San Giovanni, proprio di fronte la nuova sede unica degli uffici pubblici (ex scuole Casaroli) deve esserselo chiesto.

In realtà la gigantesca attrezzatura è servita a sollevare la selva di impalcature che fino a qualche tempo fa era montata nel cortile interno del palazzo. Finiti i lavori di tinteggiatura delle mura che circoscrivono i cortile interno si è reso necessario liberarlo dalle impalcature. Queste ultime sono prima state smontate e impilate, dopodiché il braccio meccanico le ha sollevate (il cortile non ha tetto) facendole passare dall'alto.

Terminato il trasporto tutto il materiale è stato caricato su di un camion e trasportato altrove.