Gru in piazza XX Settembre, rimossa l'impalcatura dei lavori al palazzo uffici
Finiti i lavori di tinteggiatura delle mura che circoscrivono i cortile interno
Mariangela Milani
|43 minuti fa
Il palazzo uffici da poco inaugurato presenta già problemi? Più di uno guardando il gigantesco braccio meccanico posizionato in piazza XX Settembre a Castel San Giovanni, proprio di fronte la nuova sede unica degli uffici pubblici (ex scuole Casaroli) deve esserselo chiesto.
In realtà la gigantesca attrezzatura è servita a sollevare la selva di impalcature che fino a qualche tempo fa era montata nel cortile interno del palazzo. Finiti i lavori di tinteggiatura delle mura che circoscrivono i cortile interno si è reso necessario liberarlo dalle impalcature. Queste ultime sono prima state smontate e impilate, dopodiché il braccio meccanico le ha sollevate (il cortile non ha tetto) facendole passare dall'alto.
Terminato il trasporto tutto il materiale è stato caricato su di un camion e trasportato altrove.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Sui rifiuti Tarasconi bacchetta Iren: «Inaccettabile. Gli svuotamenti di gennaio non finiscano in bolletta»
2.
Shock a Castello: chi ha sparato a Capodanno ha dodici anni
3.
In fuga dopo un incidente, si nascondono dietro a un vascone: rintracciati dai carabinieri
4.
Si fa "giustizia" da sé dopo un sorpasso: folle inseguimento sulla Statale 10