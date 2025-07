«I box velox non conformi, ci rivolgeremo alla procura»

Atvelox, l’Associazione nazionale utenti della strada, non fa sconti ai dispositivi visivi - dei box arancioni - adottati a Piacenza e annuncia un esposto in procura per far chiarezza. Si tratta di diversi dispositivi, 13, di cui 4 già posizionati.

L’associazione Altvelox punta dunque l’indice sul progetto denominato «Attenta-Mente», in corso nel Comune di Piacenza, che prevede l’installazione di questi box arancioni posizionati su pali delle strade cittadine: «presentati come strumenti di educazione stradale e contenuti nel quadro di un programma di "psicologia del traffico"».

Un lungo comunicato pubblicato sul sito dell’associazione fa presente che il progetto «è stato affidato a una società privata già conosciuta alle cronache per precedenti controversie relative alla vendita e diffusione di colonnine arancioni utilizzate impropriamente come dissuasori di velocità e si basa sull’idea di indurre i conducenti a rallentare mediante strumenti di tipo simulativo: i box arancioni appaiono identici a vere postazioni di rilevamento automatico della velocità, ma nella quasi totalità dei casi non contengono dispositivi elettronici attivi, o comunque non risulta pubblicamente documentata la loro conformità alle norme tecniche vigenti».