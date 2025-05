I ladri tornano dopo 10 giorni, ma si "accontentano" di un'anatra

Tornano per ritentare il colpo già messo a segno una decina di giorni prima, ma stavolta vengono sorpresi e messi in fuga dai proprietari. È accaduto a Cignano, frazione del comune di Villanova.

Nel primo caso i ladri avevano rubato cinque senza pluviali in rame, lasciandone però a terra uno. Mercoledì sera sono tornati per riprenderselo e saccheggiare completamente l'abitazione.

Questa volta però i proprietari erano presenti e hanno colto i malviventi sul fatto. Le urla del padrone di casa hanno fatto scappare i malviventi, i quali sono riusciti portare via anche un'anatra che stava covando.

Furti e tentati di intrusione nelle abitazioni sono stati segnalati anche a Soarza, altra frazione di Villanova, e a San Nazzaro, frazione di Monticelli.