I vigili del fuoco celebrano Santa Barbara, 3.500 interventi in un anno

Festa congiunta per i vigili del fuoco e per il 2° Reggimento Genio Pontieri, che hanno celebrato insieme nella chiesa di Sant'Eufemia la giornata dedicata alla patrona Santa Barbara, con la messa officiata dal vescovo Adriano Cevolotto. Si conclude così dunque un 2025 che ha visto i pompieri piacentini eseguire ben 3.497 interventi, tanti anche fuori provincia, capeggiati dal comandante Pier Nicola Dadone.

Sono oltre 600 invece i militari che prestano servizio al Genio Pontieri guidato dal colonnello Daniele Paradiso, due realtà sempre attive nel campo della sicurezza e che per l'occasione i piacentini hanno potuto conoscere grazie alla mostra statica allestita sul sagrato della chiesa. Inaugurato infine il presepe realizzato dal Genio Pontieri con materiale di recupero e che si potrà ammirare all'esterno della Caserma Niccolai fino all'11 gennaio