Il "Gnasso" cucina per i Cosmonauti e per il loro frutteto

Il Gnasso - al secolo il ristoratore Carlo Giacobbi che da oltre 50 anni si dedica alla conduzione della trattoria di famiglia “La Pireina” - cucina per Cosmonauti a sostegno del frutteto di Santa Maria di Campagna, a pochi metri dal suo locale: l’evento è in programma per mercoledì 6 agosto, alle 19 e 30, presso il frutteto di Santa Maria di Campagna, lo spazio verde custodito dall’associazione piacentina di promozione sociale (via Tramello 15, Piacenza).

Nel corso della serata, lo storico ristorante “La Pireina”, rappresentato proprio dal titolare Carlo Giacobbi, offrirà a soci, volontari e simpatizzanti dell’associazione un tradizionale piatto di pisarei e fasö, a sostegno del progetto di gestione partecipata dell’area verde. Un’iniziativa lanciata dallo stesso Giacobbi, come gesto concreto di stima e apprezzamento per il lavoro svolto da Cosmonauti, e in particolare a supporto del rinnovo della concessione comunale dell’area verde, in scadenza il 14 settembre prossimo, come scritto su queste pagine.

«La nostra associazione custodisce lo spazio verde di via Tramello dal 2017. Abbiamo trasformato un luogo abbandonato in un’oasi aperta alla popolazione, ma ad oggi non abbiamo certezze sul futuro - aveva raccontato in quell’occasione Giulio Merli, fondatore di Cosmonauti -. Nell’ultimo anno abbiamo messo a dimora 400 piante e aperto i cancelli in oltre cento giornate, soprattutto nei fine settimana, per poter consentire a chiunque di poter accedere liberamente».