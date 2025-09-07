«In quattro anni piantati 8.900 alberi, spesi 1,4 milioni di euro»

«Abbiamo piantumato oltre 10mila alberi». Secondo quanto sostenuto dalla sindaca Katia Tarasconi e dalla sua amministrazione negli ultimi quattro anni la città di Piacenza ha conosciuto una stagione intensa di piantumazioni, che hanno interessato tanto le aree urbane centrali quanto i quartieri periferici e le zone periurbane. Dai progetti finanziati con fondi comunali e ministeriali, fino alle iniziative di compensazione e ai programmi regionali gratuiti, il bilancio racconta di migliaia di nuove piante messe a dimora. Dal 2022 ad oggi, la somma degli interventi parla di oltre 8.900 nuove alberature e arbusti, con una spesa complessiva che supera 1,4 milioni di euro, tra fondi propri, risorse statali, regionali e contributi privati.

Lo si evince dal bilancio comunicato dagli uffici del Comune alla consigliera Sara Soresi (Fratelli d’Italia) in seguito a un accesso agli atti che ha fatto seguito al dibattito di questi mesi su taglio degli alberi e nuove piantumazioni. Per Palazzo Mercanti l’impegno non si limita alla sostituzione di piante abbattute, ma che guarda «alla riforestazione urbana come strumento strategico per migliorare la qualità della vita, mitigare l’inquinamento e rendere la città più resiliente ai cambiamenti climatici».

Il 2025, con estensione a inizio 2026, registra già 2.341 nuove piantumazioni.