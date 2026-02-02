In ritardo al lavoro e con la porta bloccata, si cala dal terzo piano e cade

Doveva correre al lavoro, ma non riusciva ad aprire la porta per uscire dal suo appartamento: ha pensato dunque di buttarsi dal terzo piano ed è rovinosamente caduto a terra, nel giardino del palazzo.

È accaduto a un diciottenne, dove stamani, 2 febbraio, in zona Baia del Re sono accorsi l'automedica del 118 e due pattuglie della polizia. Da quanto è stato possibile ricostruire, il giovane era rimasto chiuso in casa a causa della rottura della serratura della porta. Non riuscendo ad uscire e in un disperato tentativo di essere puntuale sul posto di lavoro, si è buttato letteralmente dalla finestra al terzo piano, colpendo durante il pauroso volo di sei metri anche la pensilina di protezione del portoncino d'ingresso.

Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti.