Incinta, si sente male nel traffico: trasportata dai carabinieri sull'auto di servizio

Particolare intervento d'urgenza da parte dei carabinieri di una pattuglia della Stazione di Morfasso, nel primissimo pomeriggio di domenica 28 settembre.

Una giovane coppia italiana ha chiesto l'intervento dei militari per soccorrere la giovane donna di 21 anni, incinta, che stava accusando un pesante malessere. I due si trovavano sulla loro auto a San Giorgio Piacentino, con a bordo anche la madre della giovane donna, fermi lungo il ciglio della strada, con le quattro frecce accese, incolonnati nel traffico in uscita dall'area della Balloon Cup.

Non appena ricevuta la richiesta, i Carabinieri hanno immediatamente allertato i sanitari del 118, concordando un punto di incontro alla prima periferia di Piacenza, e per garantire un rapido intervento si son messi dinanzi all’auto a sirene spiegate per fare da battistrada. I militari, resisi conto della difficoltà dell'uomo nel guidare in condizioni di stress e in mezzo al traffico a velocità sostenuta, riconoscendo l'urgenza della situazione, hanno preso la decisione di fermarsi e caricare la donna incinta e la madre a bordo dell'autovettura di servizio per trasportarle prima possibile fino al punto concordato con i soccorritori. Raggiunto il punto d’incontro alle porte della città la 21enne incinta è stata affidata ai sanitari per il successivo trasporto in ospedale per le cure necessarie.