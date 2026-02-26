Infortunio sul lavoro a Rustigazzo, grave un 57enne
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'eliambulanza, che ha trasportato il ferito all'ospedale di Parma
Redazione Online
|3 ore fa
Grave infortunio sul lavoro a Rustigazzo, nella mattinata di giovedì 26 febbraio. Un uomo di 57 anni è caduto da un muretto durante i lavori in un cantiere, riportando serie ferite.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'auto medica di Fiorenzuola, una ambulanza della pubblica assistenza Valvezzeno e l'eliambulanza, che ha trasportato il ferito all'ospedale di Parma.
Presenti anche i carabinieri di Lugagnano per i rilievi.
Presenti anche i carabinieri di Lugagnano per i rilievi.