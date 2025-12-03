Barriera Genova, un ferito per un tamponamento

Tamponamento con un ferito in prossimità delle strisce pedonali questa mattina a Barriera Genova. In un primo momento nel caos che si era generato - traffico bloccato, automobilisti fuori dalle loro vetture, soccorritori e passanti - era sembrato che la donna ferita fosse un pedone che stava attraversando la carreggiata. Si tratta invece di una donna al volante di una vettura rimasta ferita in modo non grave in seguito a un tamponamento. Sul posto la Pubblica Assistenza Croce Bianca e il 118. Traffico bloccato per permettere i soccorsi ma anche per mettere in sicurezza i veicoli, uno dei quali, alimentato a Gpl, destava preoccupazione per eventuali fuoriuscite del combustibile. Sul posto sono inoltre intervenuti sia i Vigili del Fuoco sia la Polizia Locale.