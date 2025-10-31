l Gioia sempre più green ecco il "rifiutologo" poliglotta

Uno scambio di buone pratiche all’insegna della sostenibilità. Questa l’anima del progetto “Economia Circolare e Plastic Free”, campagna di sensibilizzazione realizzata dal Ceas Infoambiente di Piacenza con il supporto di alcune classi del liceo Gioia. I risultati dell’iniziativa sono stati presentati nello scenario del Salone Pierluigi a Palazzo Farnese; grande protagonista, la classe terza linguistico B che, guidata dal docente referente Alessandro Sozzi e già veterana in fatto di progetti in difesa dell’ ambiente, ha prodotto un “rifiutologo” multilingue che sarà presto esposto nelle sedi del Comune, con l’obiettivo di guidare gli utenti alla corretta raccolta differenziata. Dal canto suo, il liceo Gioia auspica l’introduzione di macchinette intelligenti adatte a distribuire bevande calde e fredde in borracce e tazze, come già avvenuto negli uffici comunali.

«Gli studenti hanno partecipato con grande entusiasmo - racconta Alessandra Bonomini, coordinatrice del Ceas Infoambiente di Piacenza - si sono messi a disposizione anche nel pomeriggio per produrre due video informativi sulla raccolta differenziata che, soprattutto con la modifica della colorazione dei bidoni, può essere insidiosa». L’interessata partecipazione degli alunni è stata confermata anche dalle studentesse portavoce della terza linguistico B, Giorgia Altomonte e Giulia Chiappini, e dalla preside del Gioia Cristina Capra: «Ci fa piacere vedere che le buone pratiche che adottiamo escano dalle mura scolastiche - afferma - questo progetto ha consentito ai nostri studenti non solo di consolidare buone abitudini, ma anche di creare bei ricordi che custodiranno in futuro.

Ormai da molti anni, iniziativa dopo iniziativa, il nostro istituto sta mostrando una sensibilità per la raccolta differenziata e, più in generale, per la tutela dell’ambiente: proprio per questo, installeremo nuove rastrelliere e disegneremo posti per le due ruote, perché l’accesso all’istituto possa essere ancor più semplice anche per chi utilizza la bicicletta per raggiungerci». Un’iniziativa, quella di “Economia Circolare e Plastic Free”, che piace anche all’amministrazione comunale piacentina: «Il coinvolgimento degli studenti è un valore aggiunto - sostiene il vicesindaco Matteo Bongiorni- ci fornisce un punto di incontro tra generazioni diverse a proposito della sensibilità ambientale».