La vita da pilota di Marzaroli, ex solista delle Frecce

Una carriera in mezzo al cielo, un mestiere di responsabilità in alta quota: è Dimitri Marzaroli, il Top Gun piacentino, ex solista delle Frecce Tricolori, che si è raccontato il 19 agosto al centro sportivo di Groppallo in una serata delle "Storie al Campone". Con lui il gestore del centro e amico Carlo Devizzi, che ha ricordato come lui e altri ragazzi siano cresciuti in quel luogo e quanto fosse importante poter finalmente riaprire il centro.

Il pubblico della serata

Durante l’intervista, condotta da Elena Salini che aveva già intervistato Marzaroli alla fine degli anni Novanta all’apice della sua carriera nelle Frecce, ha raccontato come, da bambino, scrutava il cielo dell’alta Val Nure, fino a diventare pilota militare e solista della pattuglia acrobatica. Ha parlato della sua formazione all’Accademia Aeronautica, dell’addestramento nelle Frecce Tricolori, dei voli quotidiani da maggio a novembre e dell’importanza di precisione, concentrazione e lavoro di squadra per garantire sicurezza e spettacolarità. Ha spiegato la differenza tra rischio e pericolo, ricordando come le manovre acrobatiche siano sempre rischiose ma controllate grazie all’addestramento e ha raccontato alcune missioni internazionali, tra cui una in Arabia Saudita in cui rimase a corto di carburante.

Una foto d'epoca di Dimitri Marzaroli © Libertà





E ora anche il figlio Zeno è pronto per seguire la scia del padre: durante la serata ha condiviso la sua recente esperienza all’Isola d’Elba, quando ha pilotato un aereo con Dimitri come navigatore, e ha raccontato di aver deciso a sua volta di diventare pilota.

La serata ha permesso ai presenti di conoscere la storia di un uomo che ha trasformato un sogno d’infanzia in una carriera straordinaria, sottolineando l’importanza di coltivare le proprie passioni, affrontare le sfide con coraggio e spirito di sacrificio e mantenere vivi i legami con la comunità.