Lavori al ponte ferrato, quattro giorni senza treni per Milano

Cantiere e sciopero. Sarà una settimana di passione per i pendolari piacentini che viaggiano verso Milano. Sono tra seimila e ottomila le persone che ogni giorno si muovono in treno per andare al lavoro verso il capoluogo lombardo e che si troveranno a che fare con quattro giorni di sospensione della linea Milano-Bologna, tra Piacenza e Codogno, da domani a lunedì. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS italiane) eseguirà lavori di manutenzione straordinaria sulla linea convenzionale sulla travata metallica che attraversa il canale Mortizza. Un manufatto che si trova tra il comune di Santo Stefano Lodigiano e quello di San Rocco al Porto, appunto lungo la linea convenzionale Milano-Bologna. Si tratta di un cantiere importante al quale lavoreranno ben 60 tra tecnici ed operai tra Rfi e imprese appaltatrici. L’investimento di Rfi è di 7 milioni di euro. Leggi tutto qui.