Lavori in corso Europa, chiusura al traffico per sei giorni

L'amministrazione comunale di Piacenza rende noto che dalle 7.30 di sabato 8 novembre alle 17.30 di mercoledì 12 il tratto di corso Europa tra la rotatoria all'altezza di via Gorra - via Goitre e la rotatoria di tra via Rigolli e via Boselli sarà chiuso al traffico, così come la corrispondente pista ciclopedonale, per consentire l'esecuzione di opere fognarie che richiederanno l'occupazione dell'intera ampiezza del tracciato stradale.