Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Lavori in corso Europa, chiusura al traffico per sei giorni

Tra la rotatoria all'altezza di via Gorra - via Goitre e la rotatoria di tra via Rigolli e via Boselli, dalle 7.30 di sabato 8 novembre alle 17.30 di mercoledì 12.

Redazione Online
|2 ore fa
Lavori in corso Europa, chiusura al traffico per sei giorni
1 MIN DI LETTURA
L'amministrazione comunale di Piacenza rende noto che dalle 7.30 di sabato 8 novembre alle 17.30 di mercoledì 12 il tratto di corso Europa tra la rotatoria all'altezza di via Gorra - via Goitre e la rotatoria di tra via Rigolli e via Boselli sarà chiuso al traffico, così come la corrispondente pista ciclopedonale, per consentire l'esecuzione di opere fognarie che richiederanno l'occupazione dell'intera ampiezza del tracciato stradale.

Gli articoli più letti della settimana