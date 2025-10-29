Lupi scorazzano tra le case di Coli

«Non solo predazioni continue di cani e bestiame, adesso i lupi sono tra le case del paese: qui a Coli la situazione è diventata insostenibile». È la sindaca di Coli Ester Pugni a chiedere che ci sia un cambio di passo: l’uccisione di una pecora custodita in un recinto in mezzo alle abitazioni, nei giorni scorsi, sembra aver acceso la miccia dell’esasperazione. Il comune montano, infatti, sembra uno dei territori più “amati” da questi predatori.

L’ultimo caso recente di predazione risale a pochi giorni fa, a poca distanza da Coli, nella località di Santa Cecilia. Qui, attorno alle 9 del mattino, una pecora custodita in un recinto tra le case è stata sbranata.