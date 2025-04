Maltempo, esondazioni e strade franate: auto trascinata dalla corrente

Due giorni di maltempo e pioggia incessante stanno mettendo in ginocchio la provincia di Piacenza. E sono numerosissimi già dalla notte tra il 16 e il 17 aprile gli interventi in corso di carabinieri e vigili del fuoco, tutti fuori e con molte segnalazioni in coda. La protezione civile informa che il Luretta, il Montanaro, l'Arda a monte di Fiorenzuola e il Riglio - registrano un rapidissimo innalzamento del livello, arrivando alla soglia di attenzione arancione.

La situazione a Gropparello - Una Fiat Panda è stata portata via dalla forza del Riglio nella notte in località Veggiola, tra i Comuni di Gropparello e Ponte dell’Olio. In zona Gropparello, il torrente Vezzeno ha spazzato via strada Moia, aperte le fognature e a Sariano la carreggiata è stata spazzata via da un'onda d'acqua. Disagi importanti per una trentina di residenti di Sariano. Il Riglio ha invaso la carreggiata tra Veggiola e i Fogliazzi.

Il Riglio a Veggiola: nella notte, la furia dell'acqua ha trascinato via un'auto

Strada Moia è crollata, inghiottita dall'acqua del torrente Vezzeno

Il Riglio tra Veggiola e località i Fogliazza, sempre Gropparello

VAL TREBBIA Rivergaro e la Statale 45 - Lungo tutta la Statale 45, dall’alta Valtrebbia fino a Bellaria, si registrano allagamenti: le cunette sono praticamente “esplose”, tra fango, detriti. Anche i rii minori, come il rio Mortale a Mulinazzo, non reggono più. Campi allagati. Alle 7 statale quasi impraticabile alle porte di Rivergaro: era un fiume d’acqua. Per una frana, strada Tacella a Rivergaro viene chiusa. Difficoltà anche a Pieve Dugliara e tutta la zona di Dolgo.

Il sopralluogo su Strada Tacella a Rivergaro (foto Brusamonti)

La strada allagata a Pieve Dugliara

La 45 invasa d'acqua all'ingresso di Rivergaro

VAL TREBBIA - Complicata la situazione a Gazzola - Anche in Comune di Gazzola, a Momeliano, le strade risultano a tratti impercorribili.

Le immagini da Momeliano

Le immagini da Gazzola

La strada a Torrazzo in comune di Travo

VALTIDONE - Lungo la statale 412, tra Castelnovo e Borgonovo i canali sono esondati allagando la carreggiata con conseguenti pesanti ripercussioni sul traffico. Alcune auto sono addirittura finite fuoristrada. Ziano - Il rio Carone è esondato tra Seminò e Albareto, un fiume di acqua e fango ha invaso la strada e i campi circostanti, erodendo il terreno e inondando anche i vigneti.

L'intervento dei carabinieri sulla statale 412 tra Castelnovo e Borgonovo

Qui ancora sulla statale 412

I vigneti invasi dall'acqua a Ziano
Qui la strada invasa dall'acqua in zona Ziano

VALNURE - Frana sulla Cementirossi - In Valnure, un tratto della strada Cementirossi è stato interrotto da una frana. La strada risulta bloccata in quel punto: vigili del fuoco e Polizia locale al lavoro.

La strada Cementirossi

La strada Cementirossi

VALNURE, esondato il Rio Marocco - Allagamenti a Vigolzone causa dell'esondazione del Rio Marocco, in strada di Cimafava verso Carpaneto, e a Logone a San Giorgio. Una pianta è caduta a Podenzano in via 4 novembre, la strada che porta al cimitero. Sul posto, tecnici degli uffici comunali, tutte le pattuglie a disposizione di polizia locale con la Protezione civile dell'unione Valnure Valchero. Allagamenti di strade e cantine anche a Pontedellolio. Dalla zona industriale di Pontedellolio a La Fratta in più punti l'acqua è uscita dai canali con fango e detriti.

L'albero crollato in via 4 novembre a Podenzano

Allagamenti diffusi a Pontedellolio

Allagamenti diffusi in strade e cantine a Pontedellolio

Situazione d'allerta anche a Morfasso - Sulla provinciale tra il ranch e case Bonini sono straripate le cunette, sassi e rami hanno invaso la carreggiata.

La provinciale a Morfasso

VAL LURETTA - Ad Agazzano - è esondato il Rio Rivasso sulla strada delle Lische, che è stata chiusa al traffico.

Strada delle Lische ad Agazzano

Preoccupa il Luretta: le carte idrometriche segnalano livelli oltre la soglia rossa

Il Luretta in piena a Lussino di Gragnano

Sarmato, crolla una pianta e invade la strada - A Sarmato, è crollata una pianta dal parco esterno del castello Zanardi Landi. Non si segnalano feriti.

L'albero crollato a Sarmato

Castell’Arquato - Sulla Strada di Circonvallazione verso il Cimitero campo alluvionato, si sta scavando il canale di drenaggio per tentare di far defluire l'acqua.

La strada allagata a Castell'Arquato