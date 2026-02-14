Market mutietnico riapre, il Comune lo chiude per altri quattro giorni

I Nas e l’Ausl avevano fatto chiudere un market multietnico di Castel San Giovanni per gravi mancanze igienico sanitarie. Dopo essersi rimesso in regola il punto vendita ha riaperto, ma l’amministrazione comunale lo ha fatto richiudere. L’amministrazione comunale, appellandosi ai poteri concessi al sindaco dal Decreto legislativo 114 del 1998 (articolo 22 comma 2), ha comminato altri 4 giorni di chiusura a un negozio multietnico. Lo stesso dove nelle settimane scorse i Nas di Parma e l’Ausl avevano sequestrato svariati chili di carne e pesce e rifilato una multa di oltre 5mila euro ai titolari.

Nonostante i titolari abbiano dimostrato di essersi rimessi in regola l'ente pubblico locale ha però intimato altri 4 giorni di stop. «Abbiamo fatto ricorso a questo ulteriore provvedimento perché abbiamo ritenuto il caso di particolare gravità» dice la sindaca Valentina Stragliati.